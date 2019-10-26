Zeki Konukoğlu Lisesi Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik

İnegöl Belediyesi'nin daha temiz bir İnegöl için verdiği mücadeleye destek her geçen gün artarken, bugün Zeki Konukoğlu Lisesi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul idaresi nezaretinde 110 öğrenci, İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçip tatil günlerini doğayı temiz tutmak adına yaptıkları etkinlikle geçirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün sağladığı ekipman desteği ile 110 öğrenci, sabah saatlerinde Oylat Mesire alanına giderek burada yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu etkinlik, piknik için alana gelen vatandaşların çevreye verdiği zararı da gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde başlayan etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de katılırken, mesire alanında yapılan temizliğin ardından Oylat yolu üzerinde de yol kenarlarında bulunan çöpler öğrenciler tarafından toplandı.

MEHMETÇİĞE SELAM

Onlarca poşet çöpün toplandığı etkinliğin sonunda, öğrenciler asker selamıyla Mehmetçiğe de selam göndermeyi ihmal etmedi.

BUGÜN GÖRDÜK Kİ TEMİZLİK KONUSUNDA YALNIZ DEĞİLİZ

Temizlik sonunda bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Zeki Konukoğlu Lisesinin gönüllü öğrencileriyle temizlik etkinliği için Oylat Mesire alanında bulunduklarını söyledi. Etkinlik kapsamında 110 öğrencinin Oylat'ta hummalı bir temizlik çalışması yaptığını ifade eden Dülger, "Bizler de İnegöl Belediyesi olarak hem ekipman ve ulaşım desteği sağladık hem de yanlarında bulunarak onlarla birlikte temizlik çalışmasına destek verdik. Biliyorsunuz İnegöl Belediyesi olarak temizlik konusunda hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda önemli adımlar attık. Sıfır atık atölyeleri, Bursa'da bir ilk olan sıfır atık çevre ofisi ve İnegöl'ün tüm mahalle, okul ve sokaklarında gerçekleştirdiğimiz farklındalık etkinliği ile birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bugün gördük ki bu konuda yalnız değiliz. Çok değerli okul idarecilerimiz, gelecekte daha temiz bir İnegöl hayal eden öğrencilerimiz de bizimle birlikte. İnşallah bu çalışmanın şehrimizde yaşayan tüm bireylere örnek olmasını temenni ediyoruz. Öğrencilerimize ve okul idarecilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.