Zeki Kuru Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA FERİZLİ belediye başkan adayı olan Zeki Kuru isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA FERİZLİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Zeki Kuru isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA FERİZLİ adayı Zeki Kuru kimdir? DP SAKARYA FERİZLİ adayı Zeki Kuru yüzde kaç oy aldı?

Zeki Kuru Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA FERİZLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeki Kuru FERİZLİ ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. FERİZLİ ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Zeki Kuru adlı DP adayı toplamda 88 adet oy sayısına ulaştı.

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