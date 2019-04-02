Zeki Mayasılcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA SERDİVAN belediye başkan adayı olan Zeki Mayasılcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA SERDİVAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Zeki Mayasılcı isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA SERDİVAN adayı Zeki Mayasılcı kimdir? DP SAKARYA SERDİVAN adayı Zeki Mayasılcı yüzde kaç oy aldı?

Zeki Mayasılcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA SERDİVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeki Mayasılcı SERDİVAN ilçesinde % 0,73 oranında oy almıştır. SERDİVAN ilçesinde % 0,73 oranında oy olan Zeki Mayasılcı adlı DP adayı toplamda 531 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA SERDİVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.