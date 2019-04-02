Zeki Mercan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA KALECİK belediye başkan adayı olan Zeki Mercan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA KALECİK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Zeki Mercan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA KALECİK adayı Zeki Mercan kimdir? BTP ANKARA KALECİK adayı Zeki Mercan yüzde kaç oy aldı?

Zeki Mercan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA KALECİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeki Mercan KALECİK ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. KALECİK ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Zeki Mercan adlı BTP adayı toplamda 23 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA KALECİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.