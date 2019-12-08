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Zeki Müren 88'inci yaşında Bilecik'te anıldı

Yıllar önce hayatını kaybeden ve Türk Sanat Müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Zeki Müren, 88'inci yaş gününde Bilecik'te TRT sanatçısı Ayfer Er'in seslendirdiği şarkılar ile anıldı.

08.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:00Zeki Müren 88'inci yaşında Bilecik'te anıldı
Yıllar önce hayatını kaybeden ve Türk Sanat Müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Zeki Müren, 88'inci yaş gününde 'te TRT sanatçısı Ayfer Er'in seslendirdiği şarkılar ile anıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sanat güneşi Zeki Müren şarkılarıyla anıldı. TRT sanatçısı Ayfer Er'in sahne aldığı etkinlik sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, sanatçı ve ekibine teşekkür ederek çeşitli hediyeler sundu.

"Çocuklarımıza Zeki Müren'i tanıtabilirsek o zaman iyi bir iş yapmış oluruz"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konuşmasında ayrıca kültürel ve sanatsal anlamda yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Belediyeler fiziki anlamda çalışma yapmalıdırlar. Zaten bu onların görevidir. Ancak bunun yanında kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek çok daha önemlidir bana göre. Örneğin bugün bir çocuğumuza Zeki Müren'i sorduğumuzda ona dair bir şeyler söyleyebiliyorsa o zaman iyi bir iş yapmış oluruz" dedi. - BİLECİK

Zeki Müren, Ayfer Er, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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