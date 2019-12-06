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Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, 88'inci doğum gününde Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı.

06.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:20Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı
Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, 88'inci doğum gününde 'nın ilçesinde konserle anıldı.
"Sanat Güneşi" olarak tanınan merhum sanatçının doğum günü dolayısıyla, mal varlığını bağışladığı TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından anma etkinliği düzenlendi.
Özel bir okulun salonundaki etkinlikte, Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği, konser verdi. Konserde, Zeki Müren'in yanı sıra farklı sanatçıların eserlerinin de aralarında yer aldığı Türk sanat müziği şarkıları seslendirildi.
Koro ve solo seslendirilen şarkılara izleyenler de zaman zaman eşlik etti. İki bölümden oluşan konser yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Koro şefi Ahmet Sabancı, konserle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılından itibaren Zeki Müren'i doğum gününde etkinlikle andıklarını söyledi.
Sabancı, Zeki Müren'i şarkılarını beraber söyleyerek andıklarını dile getirerek, "Dernek olarak onun müziği ile birlikte yardımseverliğini de yaşatmaya çalışıyoruz. TSK Mehmetçik Vakfı ve TEV onun mirasçıları. İki senedir onlarla Zeki Müren'i anma etkinliği içinde bulunuyoruz. Bundan da çok mutluyuz." dedi.

Zeki Müren, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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