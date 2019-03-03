Zeki Müren'in Kullandığı Klasik Otomobilin Yenilenmesi Yarıda Kaldı (Tekrar)

MUĞLA'nın Ortaca
ilçesinde, hurdaya terk edilen klasik otomobilleri topladıktan sonra satan oto tamircisi Mahmut Çiriş (62), kısa süre önce de sanat güneşi Zeki Müren
'in bir dönem kullandığı 1951 model 'Pontiac' marka otomobili yenilemek için çalışma başlattı. Aracın kaportasındaki çürükleri temizleyen Çiriş, ABD
'de yaşayan sahibine ulaşamadığını, bu nedenle onarıma ara verdiğini söyledi.
Ortaca'da oto tamirciliği yapan Mahmut Çiriş, ömürlerini tamamladıktan sonra sahipleri tarafından terk edilen klasik otomobilleri, Türkiye
'yi dolaşarak satın alıyor. Çiriş, ilçeye getirdiği otomobilleri Muğla- Fethiye
karayolunun Kocabel mevkisindeki 6 dönüm arazide kurduğu oto pazarı ve tamirhanesinde sergileyerek, meraklılarının beğenisine sunuyor. 50-60 yıllık çeşitli markalardaki klasik otomobiller, meraklıları tarafından beğenilirse 10 ila 50 bin lira arasında satın alınıyor. Ondan sonra araçlar, Çiriş tarafından aslına uygun olarak yenileniyor. Müşterinin isteğine göre kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümleri ilk günkü hallerine kavuşturulan araçlara marka, model ve yaşına göre 30 ila 150 bin lira arasında masraf yapılıyor. Tamirci Mahmut Çiriş, "Bizim için aracın durumu hiç önemli değil. Kasayı ve şasiyi baştan ayırıp otomobili sıfırdan topluyoruz. Çöpten getirilen bir aracı bile yapabiliyoruz. Bir aracı revize etmek 1,5 yılı buluyor. Burada geçmiş yıllarda ünlü isimler Fikret Hakan
, Filiz Akın
ve Orhan Gencebay
'ın otomobilleri vardı. Hepsi şu anda sahiplerinin garajlarında duruyor. ABD'de bütün yedek parçalar var. Parçanın gelmesi ise 45 günü buluyor" dedi.
ZERİ MÜREN'İN OTOMOBİLİ YARIM KALDI
Mahmut Çiriş, hurdalığında bir dönem ünlü sanatçı merhum Zeki Müren'e ait 1951 model Pontiac marka otomobilin de bulunduğunu söyledi. Araç
sahibinin onayıyla yenileme çalışmasına başladığını belirten Çiriş, kaporta aksamındaki çürükleri temizlediğini, ancak diğer işleri ile motor bölümüne henüz el atmadığını belirtti. Bunun nedeninin ise ABD'de yaşayan araç sahibine ulaşamaması olduğunu ifade etti.
- Muğla
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Kaynak: DHA