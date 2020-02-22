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Zeki Yıldırım'ın acı günü

ANTALYASPOR'da bir dönem forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan, Fatih Karagümrük futbolcusu Zeki Yıldırım'ın kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren babası Zafer Yıldırım (63) Antalya'da toprağa verildi.

22.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:24Zeki Yıldırım'ın acı günü

ANTALYASPOR'da bir dönem forma giyen ve takım kaptanlığı da yapan, Fatih Karagümrük futbolcusu Zeki Yıldırım'ın kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren babası Zafer Yıldırım (63) Antalya'da toprağa verildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Zeki Yıldırım'ın babası 63 yaşındaki Zafer Yıldırım kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Zafer Yıldırım için bugün öğle vakti Muratpaşa Camisi'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Antalyaspor taraftarları, kırmızı beyazlı kulübün eski idareci ve yöneticileriyle futbolculardan Yekta Kurtuluş katıldı. Namazın ardından Zafer Yıldırım'ın cenazesi Döşemealtı Nebiler Mezarlığı'da toprağa verildi.



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Kaynak: DHA

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