Zekiye Tekin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BİLECİK PAZARYERİ belediye başkan adayı olan Zekiye Tekin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK PAZARYERİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Zekiye Tekin isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BİLECİK PAZARYERİ adayı Zekiye Tekin kimdir? Bağımsız BİLECİK PAZARYERİ adayı Zekiye Tekin yüzde kaç oy aldı?

Zekiye Tekin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BİLECİK PAZARYERİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Zekiye Tekin PAZARYERİ ilçesinde % 40,83 oranında oy almıştır. PAZARYERİ ilçesinde % 40,83 oranında oy olan Zekiye Tekin adlı Bağımsız adayı toplamda 1.596 adet oy sayısına ulaştı.

Zekiye Tekin Kimdir?

Pazaryeri Belediyesi Özel Kaleminde görev yaptı.

Zekiye Tekin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı oldu.

BİLECİK PAZARYERİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.