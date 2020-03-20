Zelenski: Annemi evde oturmaya ikna ettim
Zelenski: Annemi evde oturmaya ikna ettimDeniz Berktay, Kiev, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendi annesini evden dışarı çıkmamaya ikna ettiğini belirterek, vatandaşları kendi aile büyüklerini aynı konuda ikna etmeye çağırdı.
20.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:10
Zelenski: Annemi evde oturmaya ikna ettim
Deniz Berktay, Kiev , (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendi annesini evden dışarı çıkmamaya ikna ettiğini belirterek, vatandaşları kendi aile büyüklerini aynı konuda ikna etmeye çağırdı.
Zelenski, ulusa hitaben yaptığı konuşmada, kendi annesinin ilk olarak salgın nedeniyle evde oturma fikrine soğuk baktığını ve alışverişte en iyi meyve-sebzeyi kendisinin seçtiğini söyleyerek buna itiraz ettiğini söyledi. Zelenski, buna rağmen annesini en sonunda zorunlu haller dışında evden çıkmamaya ikna ettiğini ifade etti.
Zelenski, Ukraynalılara da çağrıda bulunarak; ileri yaşlardaki akrabalarını sürekli arayıp ihtiyaçlarını öğrenmeleri, onlara yardımcı olmaları ve onlara, internet üzerinden alışveriş yapmayı öğretmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, bu sabah itibariyle koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı da 26'ya yükseldi.
Deniz Berktay, Kiev , (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendi annesini evden dışarı çıkmamaya ikna ettiğini belirterek, vatandaşları kendi aile büyüklerini aynı konuda ikna etmeye çağırdı.
Zelenski, ulusa hitaben yaptığı konuşmada, kendi annesinin ilk olarak salgın nedeniyle evde oturma fikrine soğuk baktığını ve alışverişte en iyi meyve-sebzeyi kendisinin seçtiğini söyleyerek buna itiraz ettiğini söyledi. Zelenski, buna rağmen annesini en sonunda zorunlu haller dışında evden çıkmamaya ikna ettiğini ifade etti.
Zelenski, Ukraynalılara da çağrıda bulunarak; ileri yaşlardaki akrabalarını sürekli arayıp ihtiyaçlarını öğrenmeleri, onlara yardımcı olmaları ve onlara, internet üzerinden alışveriş yapmayı öğretmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, bu sabah itibariyle koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı da 26'ya yükseldi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Zelenski: Annemi evde oturmaya ikna ettim
Etiketler : Koronavirüs, Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel