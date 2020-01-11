Haberler » Dünya » Zelenski: İran'dan tazminat ve özür bekliyoruz - Haberler

Zelenski: İran'dan tazminat ve özür bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürüldüğünün açıklanmasının ardından, "İran'dan suçluların cezalandırılmasını, tazminat ödenmesini ve resmi özür bekliyoruz" dedi.

11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:38Zelenski: İran'dan tazminat ve özür bekliyoruz

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürüldüğünün açıklanmasının ardından, " 'dan suçluların cezalandırılmasını, tazminat ödenmesini ve resmi özür bekliyoruz" dedi.

İran'ın, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla füze ile vurulduğunu itiraf etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenski, "İran'dan, suçluların cezalandırılmasına yönelik açık soruşturma yürütülmesini, cenazelerin ülkelerine gönderilmesini, tazminat ödenmesini ve diplomatik kanallardan resmi özür dilenmesini bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Zelenski ayrıca, olayın soruşturulması için İran'a gönderilen 45 kişilik Ukraynalı uzman ekibinin soruşturmanın adil yürütülmesine katkıda bulunmasına yönelik herhangi bir engelle karşılaşmamasını temenni ettiğini belirtti.



Ukrayna, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

11:40  Ukrayna: İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz - Haberler
11:39  TBMM, yeni yıl mesaisine başlıyor - Haberler
11:39  Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü - Haberler
11:39  Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. - Haberler
11:34  Park ederken başka araca sürttü, çıkan kavgada iki kişiyi vurdu - Haberler
11:17  Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler
10:10  İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor - Haberler
10:07  Son dakika: İran'ın uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüğü Ukrayna'dan açıklama: Özür bekliyoruz - Haberler
08:50  Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı - Haberler
08:38  İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama - Haberler
11.01.2020 11:50:04