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Zelenski'nin ombudsmanı kazada yaralandı

Zelenski'nin Ombudsmanı kazada yaralandıUkrayna, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Çocuk Haklarından Sorumlu Ombudsmanı Mykola Kuleba kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmek istedi, ancak bu sırada sağ taraftan hızla gelen 2 minibüs, otomobile çarptı.

25.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:53
Zelenski'nin Ombudsmanı kazada yaralandı
, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Çocuk Haklarından Sorumlu Ombudsmanı Mykola Kuleba kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yaparak karşıya geçmek istedi, ancak bu sırada sağ taraftan hızla gelen 2 minibüs, otomobile çarptı. Kazada Kuleba, araçta bulunan 2 oğlu ve minibüs sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kiev bölgesine yer alan Chabany kasabasında dün yerel saat ile 1330 civarı meydana geldi. Kiev-Odessa otoyolundaki bir otomobilin sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak, karşıya geçmek istedi. Bu sırada sağ taraftan hızla gelen bir minibüs, karşıya geçmekte olan otomobilin ön tarafına çarparken, hızla gelen bir diğer minibüs de otomobile arkadan çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yerel medyada, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Çocuk Haklarından Sorumlu Ombudsmanı Mykola Kuleba (47) olduğu belirtildi. Kazada Kuleba ve 2 oğlunun yaralandığı, oğullarının durumunun ağır olduğu ve minibüslerden birinin sürücüsünün de hafif yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Zelenski'nin ombudsmanı kazada yaralandı

Ukrayna, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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