Zelenski'nin Türkiye ziyareti öncesi Ukrayna basınından yorumlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 7-8 Ağustos tarihlerinde Türkiye 'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi Ukrayna basınında farklı değerlendirmeler yer aldı. Ukraynalı analistler, Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ziyareti, yeni Ukrayna yönetiminin Türkiye ile ilişkilere verdiği önemin göstergesi olarak yorumladı.

"KP v Ukraine" gazetesine değerlendirmede bulunan politolog Nikita Poturayev, "Türkiye, dış ticarette artıda olduğumuz en önemli ticari ve ekonomik partnerimiz, Karadeniz havzasındaki en yakın komşumuz ve Kırım Tatar halkının baskılardan korunması konusundaki yardımcımız. Zelenski'nin ziyaretinde iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunun ele alınacağını düşünüyorum" dedi.

Zelenski'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüşeceğine dikkat çeken uzman, "Türkiye'ye giden tüm Ukraynalı liderler Bartholomeos'u ziyaret ediyor. Din ve devlet işleri birbirinden ayrı olmasına rağmen, devlet düzeyinde kiliseye desteğin gösterilmesi önemli" yorumunda bulundu.

Jeopolitik açıdan Türkiye'nin Ukrayna için önemini vurgulayan politolog Oleg Posternak ise, "Ama bence Zelenski'nin şu an gideceği bir yer yok. Avrupalı partnerler, yeni başkandan, Ukrayna'nın dış politikasını açıklığa kavuşturacak somut bir program ortaya koymasını bekliyor. Diğer yandan Türkiye her zaman için Ukraynalı yetkilileri ağırlamaktan memnun olan bir ülke" diye konuştu.

"ERDOĞAN'DAN ARABULUCULUK İSTEYEBİLİR"

Zelenski ile Erdoğan'ın ilk kez bir araya geleceklerini hatırlatan Aleksey Yakubin adlı analist ise, "Zelenski, Poroşenko'nun yaptığı gibi, Erdoğan'ı Ukrayna-Rusya ilişkilerinde arabulucu olarak kullanmaya çalışabilir" değerlendirmesini yaptı.

Zelenski'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yapması beklenen görüşmeye de değinen Yakubin, "Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne 'otosefallik' (bağımsızlık) kazandıran 'tomos' adlı kararnameyi imzalaması sonrası, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yapılan anlaşma gereği Fener Rum Patrikkanesi Kiev'den bazı kazanımlar sağladı. Bartholomeos, yeni Ukrayna yönetiminin duruşunu öğrenmek istiyor. Zelenski, Poroşenko'dan farklı olarak dini tercihlerini göstermiyor. Paskalya ayinlerinde ve diğer dinsel törenlerde yer almadı. Laik bir başkan olacağı mesajını verdi" ifadelerinde bulundu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yardımcılarından Konstantin Yeliseyev ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın kilit stratejik partnerlerinden biri olan Türkiye'ye yapılacak olan ziyaret, devlet başkanının verdiği yerinde bir karar. Devletimizin dostu olan Erdoğan ile güvene dayalı kişisel ilişkiler geliştirilmesi önemli. Ankara ile ilişkilerin derinleştirilmesi, ekonomik kalkınma, silahlı kuvvetlerin ve güvenlik konularındaki potansiyelin güçlendirilmesi ve Kırım'a destek açılarından büyük önem taşıyor" diye yazdı.

TÜRKİYE-UKRAYNA İŞ FORUMU'NA KATILACAK

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenski resmi temaslarda bulunmak üzere 7-8 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek olan Ukraynalı liderin, Türkiye'deki Ukrayna toplumunun ve Kırım Tatarlarının temsilcileri ile de görüşeceği açıklandı. Zelenski'nin İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmesi ve Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na da katılması bekleniyor.