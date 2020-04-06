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Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile korona virüsle mücadele, kredi imkanları ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme yaptı.

06.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:40
Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile korona virüsle mücadele, kredi imkanları ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede korona virüsle mücadele, kredi imkanları ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'nın IMF, Dünya Bankası ve diğer yabancı finans kuruluşlarından almayı planladığı kredilere ek olarak Ukrayna ekonomisinin istikrara kavuşması için gerekli olan ABD kredi teminatlarının alınması imkanlarının değerlendirildiği kaydedildi.
Koronadan hayatını kaybedenler için taziye
Görüşmede Devlet Başkanı Zelenskiy, sevdiklerini kaybeden Amerikalıların acılarını paylaştıklarını ve korona virüsü ile mücadelede ABD'ye destek verdiklerini ifade etti. Zelenskiy, Ukrayna'ya korona virüsüyle mücadelede yardım sağladığı için ABD'ye teşekkür ederek, "ABD'ye korona virüsüyle savaşmak için sağladığı 1.2 milyon dolar için minnettarız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın doğusundaki durum ele alındı
Zelenskiy ayrıca, hem ikili düzeyde hem de Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ve Rusya'ya yönelik tutarlı yaptırımlar politikası nedeniyle ABD'ye teşekkür etti. Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'taki durum, geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleşen Normandiya görüşmeleri sonrasında varılan anlaşmaların uygulanması hakkında da bilgi verdiği belirtildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel
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