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- Zelenskiy: "Çernobil faciasından aldığımız dersi hatırlıyoruz"

- Zelenskiy: "Çernobil faciasından aldığımız dersi hatırlıyoruz" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin, "Çernobil faciasından aldığımız dersi hatırlıyoruz" dedi.

15.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:51
- Zelenskiy: "Çernobil faciasından aldığımız dersi hatırlıyoruz"
KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin, "Çernobil faciasından aldığımız dersi hatırlıyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde çıkan orman yangını ve korona virüsüyle yapılan mücadeleye değindi. Çernobil'deki yangına ilişkin Zelenskiy, "Acil durumlar servisinden her gün bilgi alıyoruz. Aldığımız son bilgilere göre yangın söndürülmüştür ve Ukrayna polisi buna sebep olan kişileri gözaltına almıştır. Suçlular en ağır şekilde bunun sorumluluğunu taşıyacaklardır. Paniğe gerek yok. Radyasyon seviyesi normal düzeyde. Çernobil'de 26 Nisan 1986 tarihinde aldığımız dersleri hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
"20 Nisan tarihlerinde pik bekliyoruz"
Korona virüsle verilen mücadeleye değinen Zelenskiy, "Rahatlayıp gevşemek için henüz çok erken. İtalya ve İspanya epideminin pik seviyelerinden geçiyorlar ya da geçtiler. Ancak Ukrayna'da bu kritik seviye henüz önümüzde. 20 Nisan tarihlerinde pik seviyesini bekliyoruz. O yüzden yaklaşan Paskalya Bayramı'nda herkesin evinde olması gerekecek. Önümüzdeki günlerde 3 uçak dolusu tıbbi yardım gelecek. Önümüzdeki hafta ise 8 uçak daha bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın beklediği yardım uçaklarından birisinin Türkiye 'den gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, Türkiye'nin Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardım yapacağını duyurmuştu. - Zelenskiy: ’Çernobil faciasından aldığımız dersi hatırlıyoruz’

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ukrayna, Güncel
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