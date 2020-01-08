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Zelenskiy'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama

Ukrayna Havayolları'na ait uçağın İran'da düşmesinin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayın araştırılması için savcılığa gerekli talimatı verdiğini söyledi.

08.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:24Zelenskiy'den düşen Ukrayna uçağına ilişkin açıklama
Havayolları'na ait uçağın 'da düşmesinin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayın araştırılması için savcılığa gerekli talimatı verdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Doğudan korkunç bir geldi. Tahran'dan 'e havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının, havaalanı yakınlarında kalkıştan hemen sonra düştüğünü öğrendik. Bütün yolcular ve mürettebat öldü. Ölenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 176 kişinin öldüğü feci kazayla ilgili gerekli talimatları savcılığa verdim. Konuyu İran'daki Ukrayna Büyükelçiliğimiz de yakından takip ediyor. Bütün ihtimalleri değerlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Düşen uçaktaki yolcuların ve mürettebatın İran, Kanada, Ukrayna, İsveç, Afganistan, Almanya ve İngiltere uyruklu olduğu tespit edildi. - KİEV

Ukrayna, Kiev, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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