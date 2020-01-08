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Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili "spekülasyondan kaçınma" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.

08.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:46Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının 'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.
Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti 'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, "Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi.
Füze ile vuruldu iddiası
Bazı medya organlarında, uçağın, İran'ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda kullanılan füze nedeniyle düştüğü iddia edilmişti.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanlayarak, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

Boeing 737, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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