Zelenskiy, donbass'a 'özel statü' teklifini onayladı, kiev karıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine 'özel statü' tanınması teklifine destek verdiğini açıkladı. Bunun üzerine başkent Kiev 'de protesto gösterileri başladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde süren anlaşmazlıkların çözümüne yönelik müzakereler yürüten Donbass Temas Grubu'nun Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan son toplantısında, tarafların Donbass bölgesine 'özel statü' verilmesi konusunda mutabakat sağladıkları bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Minsk dönüşü Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Donbass krizinin çözümüne yönelik 'Steinmeier formülü' olarak anılan yol haritasının Ukrayna heyeti tarafından da onaylandığını açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, dışişleri bakanı olduğu dönemde sunduğu ve bu nedenle 'Steinmeier formülü' olarak adlandırılan planda, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk illerinin Kiev'in kontrolünde olmayan kısımlarında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) tanıdığı adil seçimlerin yapılması halinde Ukrayna'nın bu bölgelere yasal olarak 'özel statü' sağlaması teklif ediliyor.

ZELENSKİY: "ÖZEL STATÜ, KAPİTÜLASYON DEMEK DEĞİL"

Ukrayna, Rusya ve AGİT temsilcilerinden oluşan Üçlü Temas Grubu'nun Minsk'te yapılan son toplantısı hakkında bilgi veren Zelenskiy, "Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya) zirvesinin yapılması için son engeller de ortadan kaldırıldı. Yakında zirvenin tarihini öğreneceğiz" dedi.

Ukrayna'nın 'Steinmeier formülü'nü onayladığını duyuran Zelenskiy, Donbass bölgesinde yapılması öngörülen seçimlerle ilgili, "Silah zoruyla hiçbir seçim yapılamaz. Tüm önlemleri alacağız. Askerlerin olduğu bir yerde seçimlerin yapılmasını asla kabul etmeyeceğiz" diye konuştu. Ukraynalı lider, 'özel statü'nün 'kapitülasyon' anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

'Steinmeier formülü', Donbass'ta Rusya yanlılarının kontrolündeki bölgelere seçimler sırasında geçici olarak 'özel statü' tanınmasını, AGİT'in seçimlerle ilgili olumlu rapor vermesi halinde ise bu statünün kalıcı hale getirilmesini öngörüyor.

KİEV'DE PROTESTOLAR BAŞLADI

Zelenskiy'nin açıklamalarının ardından Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Zelenskiy'nin istifasını istedi. Devlet Başkanlığı binasına yürüyen radikal milliyetçi gruplar, 'Kapitülasyonlara Hayır' pankartı açarak slogan attı. Başkanlık binası etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

POROŞENKO: "DEVLETİ YIKTIRMAYACAĞIZ"

Bugün ana muhalefet partisinin lideri olan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise, Donbass'a 'özel statü' öngören planı 'Putin formülü' olarak nitelendirdi. Bu kararın imzalanmasının Rusya'ya yönelik yaptırımları zayıflatacağını savunan Poroşenko, "Bu formülün kabul edilmesi, Donbass'taki Rusya işgalinin, Kırım'ın yasa dışı ilhakının meşrulaştırılması anlamına geliyor. Ukrayna devletini yıktırmayacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kiev'deki protestolar

Zelenskiy'nin basın toplantısı