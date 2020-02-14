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Zelenskiy ve Putin Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü.

14.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:00Zelenskiy ve Putin Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, Putin ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesinin 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, "Taraflar, zirvede yapılan anlaşmaların uygulanmasını ve bir sonraki zirvenin hazırlık sürecini ele aldı." ifadelerine yer verildi.
Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da, Donbas'ta ve Rusya'da tutuklu Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, tarafların Üçlü Temas Grubu çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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