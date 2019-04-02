Zeliha Ağladıoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU DÖRTDİVAN belediye başkan adayı olan Zeliha Ağladıoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU DÖRTDİVAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Zeliha Ağladıoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU DÖRTDİVAN adayı Zeliha Ağladıoğlu kimdir? BTP BOLU DÖRTDİVAN adayı Zeliha Ağladıoğlu yüzde kaç oy aldı?

Zeliha Ağladıoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU DÖRTDİVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeliha Ağladıoğlu DÖRTDİVAN ilçesinde % 1,39 oranında oy almıştır. DÖRTDİVAN ilçesinde % 1,39 oranında oy olan Zeliha Ağladıoğlu adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU DÖRTDİVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.