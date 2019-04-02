Zeliha Gülen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ PINARHİSAR belediye başkan adayı olan Zeliha Gülen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ PINARHİSAR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Zeliha Gülen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRKLARELİ PINARHİSAR adayı Zeliha Gülen kimdir? BTP KIRKLARELİ PINARHİSAR adayı Zeliha Gülen yüzde kaç oy aldı?

Zeliha Gülen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ PINARHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeliha Gülen PINARHİSAR ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. PINARHİSAR ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Zeliha Gülen adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

KIRKLARELİ PINARHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.