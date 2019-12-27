Haberler » Güncel » Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2) - Haber

Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2)

YENİ KELEPÇE TAKILDIAydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K. (36) için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi.

27.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:43 Zeliha'nın boşandığı eşine takılan elektronik kelepçe arızalı çıktı (2)

YENİ KELEPÇE TAKILDI

Aydın'ın ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha 'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K. (36) için beklenen yeni elektronik kelepçe geldi. Murat Cem K.'nin 3 ay süreyle denetim altında tutulmasına sağlayacak olan elektronik kelepçe, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde takıldı. Elektronik kelepçenin takılması Zeliha Erdemir'e de polisler tarafından tebliğ edildi. Erdemir, kendisini ölümle tehdit eden boşandığı eşine elektronik kelepçenin takılmasıyla rahatladığı söyledi.Burhan CEYHAN/AYDIN,



Murat Cem, Erdemir, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:10   "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" - Haber
19:10   Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'u yapmazsak bu bize baskı olur" - Haber
19:08   Gercüş'te kan bağışı kampanyası - Haber
19:07   Üreticilere süt sağım makinesi desteği - Haber
19:06   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke'de halka hitap etti: (1) - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 19:15:52