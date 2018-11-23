Zeliha Öğretmen Kansere Öğrencileriyle Karşı Koyuyor

23 Kasım 2018 Cuma 12:05



23 Kasım 2018 Cuma 12:05

GÜLSEM ADAM - Antalya'da, 3 yıl önce Öğretmenler Günü'nde kanser olduğunu öğrenen öğretmen Zeliha Kütük, minik öğrencilerinin desteğiyle hastalığını yenmeye çalışıyor.Zafer Anaokulu'nda okul öncesi öğretmenliği yapan Zeliha Kütük (46), 2015 yılının Öğretmenler Günü'nde meme kanserine yakalandığını öğrendi.O tarihten beri kanserle mücadele eden 22 yıllık öğretmen Kütük'ün en büyük destekçisi ise öğrencilerinden aldığı mutluluk, sevgi ve enerji.Üç çocuk annesi Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk tedavisinin olumlu sonuç verdiğini fakat hastalığının nüksettiğini anlattı.Tedavi sürecinde 2 yıl öğrencilerinden ayrı kaldığını belirten Kütük, "Çok şükür bu sene öğrencilerime kavuştum, işimin başındayım. Çocuklar insanı hayata bağlıyor, onlarsız olmayı düşünemiyorum. Hem okula geliyorum hem de hafta sonu tedavime devam ediyorum." dedi.Kütük, doktorunun evde dinlenmesini tavsiye etmesine rağmen öğrencilerine ders vermeyi sürdürdüğünü ve hastalığının iyileşme gösterdiğini kaydetti."Çocuklarım benim için doğal terapi"Öğretmenler Günü'nün kendisi için mutluluk, heyecan ve burukluk ifade ettiğini vurgulayan Kütük, duygularını şu sözlerle aktardı:"Kanser tanısı konulduğu ilk gün Öğretmenler Günü'ydü ve okula gidemedim ama öğrencilerim hediyeler ve çiçeklerle evime gelmişti. O gün hiç unutamayacağım bir Öğretmenler Günü oldu. Öğretmenlik mesleğinin en güzel yanı bu, öğrencilerim ve velilerim hep destek oluyorlar, verdiğimiz emeğin karşılığını sevgiyle aldığını hissediyorsun. Bu hastalığı yaşadığımda bunu daha iyi anladım ve öğrencilere verdiklerimin karşılığını geri aldım. Sevgi zaten hep iyileştirir.""Çocuklarım benim için doğal terapi" diyen Kütük, öğrencileriyle bir arada olmanın kendisine çok iyi geldiğini kaydetti.Kütük, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Özgün Güngör, doktoru Mustafa Özdoğan ve kemoterapi ve sanat merkezi koordinatörü Cengiz Altay'ın hastalıkla mücadelesinde çok destek verdiklerini dile getirdi.