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Zeljko Obradovic, ailesi ile birlikte Sırbistan'a gidecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a gidecek.

25.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:54
Zeljko Obradovic, ailesi ile birlikte Sırbistan'a gidecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, koronavirüs salgını nedeniyle Sırbistan'a gidecek.

Fenerbahçe'de bugün önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için hazırladığı özel uçakla birlikte Sırbistan'a gidecek. Zeljko Obradovic ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüleceği öğrenildi.Fenerbahçe Beko'da idari menajer Cenk Renda koronavirüse yakalanmıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Zeljko Obradovic, Malcolm Thomas, Spor

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