13.06.2019 23:25
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Zeljko Obradovic: "Anadolu Efes'i tebrik ederim"

Zeljko Obradovic: "Anadolu Efes

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'i galibiyetinden ve oyunundan dolayı tebrik etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'i galibiyetinden ve oyunundan dolayı tebrik etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Anadolu Efes'e 74-57'lik skorla mağlup oldu ve seride 2-1 geriye düştü. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Nikola Kalinic açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'i galibiyetinden ve oynadıkları oyunlarından dolayı tebrik eden Obradovic, "Yaklaşık 48 saatten az bir zaman sonra cumartesi günkü maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Aynı şey cumartesi günü de bekliyoruz. Soyunma odasında maçtan önce Kostas Sloukas'ın babasının vefatından dolayı çok üzgünüz. O zor bir durumda takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle antrenör olarak mutluyum, ona teşekkür ederim. Ne olursa olsun biz bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle bu böyle devam edecek" diye konuştu. Kalinic ise Anadolu Efes karşısında kötü oynadıklarını söyledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Ivan Obradovic, Anadolu Efes, Güncel

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