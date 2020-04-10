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Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Kendisine yapılan sözleşme teklifine bir yanıt vermeyen Obradovic, koronavirüs salgını sonrasında Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor.

10.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:16

Fenerbahçe Beko ile bir yıllık daha kontratı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın, Koç Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması durumunda Türkiye'deki geleceğinin değişebileceğini ifade etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu açıklamalardan sonra başarılı çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılacağı söylemleri yüksek sesle yeniden konuşulmaya başlandı.

TAKIMIN BÜTÇESİ DÜŞÜRÜLECEK

Obradovic, F.Bahçe'den yıllık 3 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Sözleşmede şampiyonluk bonusları da bulunuyor. Örneğin tecrübeli isim, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun hem lig hem de Euroleague'de şampiyon olduğu dönemde 5 milyon 250 bin euro almıştı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon ortasında Zeljko Obradovic'e 1 milyon 650 bin Dolar teklif yaptı. Bu teklifte, 30 milyon Euro olan takımın bütçesinin 15 milyon Euro'ya indirileceği de Obrodovic'e belirtildi.

DURUMU ÜLKESİNDE TAKİP EDİYOR

O dönemde Barcelona'nın markajında olan Sırp çalıştırıcı, yönetimden gelen bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Zeljko Obradovic, yaşanan koronavirüs pandemisi sonrası ise son kararını verdi. Fenerbahçe Beko'yu hiçbir zaman zor durumda bırakmak istemeyen başarılı koç, takımda kalma kararını yakın çevresi ve menajeri ile paylaştı. Yönetimin kendisiyle temasa geçmesini bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, ülkesi Sırbistan'da olmasına rağmen takımının durumunu çok yakından takip ediyor. Yapılacak olan görüşmelerde orta yolun bulunarak imzaların atılması bekleniyor.

(Akşam)

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe’de kalmak istiyor
Etiketler: Kostas Sloukas, Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Spor
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