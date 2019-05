Zeljko Obradovic: "Küçük detaylar maçın sonucunu etkiledi"

Kaynak: İHA

Türk Telekom mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Çok duygusal ve zorlayıcı bir maçtı. İki takım da müthiş enerjiyle oynadı ve elinden gelen her şeyi yaptı. Küçük detaylar da maçın sonucunu etkiledi" dedi.Ankara Spor Salonu'nda oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a 88-85 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Çok duygusal ve zorlayıcı bir maçtı. İki takım da müthiş enerjiyle oynadı ve elinden gelen her şeyi yaptı. Küçük detaylar da maçın sonucunu etkiledi. Telekom'u tebrik ediyoruz. Kural çok basit, üçüncü maçı kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum, bizi Ankara'da her zaman çok güzel destekliyorlar. Saha kenarında yaşanan olaylar hakkında tam olarak bilgim yok" ifadelerini kullandı."Eğer yürekleri varsa buyursun gelsinler"Fenerbahçe Beko takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da mücadele sonunda şunları söyledi:"Zor bir maç olacağı İstanbul'daki maçtan belliydi. Maçlar böyledir, kazanılır, kaybedilir. Oyuncular sahaya çıkar, bir mücadele ortaya koyar. Ama saha kenarında kabadayı gibi dolaşan bazı insanlar var. Eğer yürekleri varsa ben kapının önünde bekliyorum, buyursun gelsinler. Takım arkadaşlarıma ya da bana söyledikleri şeyi yüzüme söylesinler. Bizim sahada birisi en ufak bir adım atsa sahaya olaylar yaşanırken, burada her şey mubah. Saha içerisinde iki takım oyuncuları da sonuna kadar mücadele ediyor. Oyuncular arasında gerginlik maçın içinde kalıyor, orada bitiyor. Spordan anlamayan, sporun içinde olmayan insanlar bu şekilde davranınca hiç hoş karşılanmıyor. Demek ki bunlar da olacak. Biz sonuna kadar saha içerisindeki dimdik duruşumuzla devam edeceğiz. Maçla ilgili konuşacak çok fazla bir şey yok. Telekom'un oyuncularını tebrik ediyorum. Çarşamba günü bir maç daha oynayacağız, eminim zorlu geçecektir. Ataşehir'deki ortamı kendi seyircimizle birlikte yaşamamız gerekiyor. Ne kadar güzel, ne kadar basketbol bilen, basketbolun içinde olan bir seyirci grubu olduğumuzu buradaki arkadaşlara göstermenin zamanı bence" şeklinde konuştu. - ANKARA Türk Telekom