Zeljko Obradovic: Takımımın gösterdiği reaksiyondan dolayı çok memnunum

"Bugünkü galibiyet bize bundan sonra nasıl oynamamız gerektiği konusunda yol göstermeli"

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Dürüst olmak gerekirse; Moskova'daki kötü maçtan sonra takımımın bugünkü reaksiyonundan çok memnunum. Bu bize bundan sonra nasıl oynamamız gerektiği konusunda da yol göstermeli. Oyuncularımı bu önemli galibiyet ve oynama şekilleri için tebrik ediyorum" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda TOFAŞ'I 82-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNKÜ GALİBİYET BİZE BUNDAN SONRA NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİ KONUSUNDA YOL GÖSTERMELİ"

Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Zeljko Obradovic, "Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Tofaş, şu ana kadar ligin hücum anlamında en iyi takımıydı. Mücadele içerisinde yaklaşık 20 sayı öne geçmiştik. Ancak son çeyrekte farkın kapanmasının nedeni bana göre üç perimetre oyuncumuzun uzun süreler parkede kalmaları ve sonunda da yorulmaları oldu. Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Nikola Kalinic'ten bahsediyorum. Bu üç oyuncumuz için hiç rotasyon yapamadık. Leo Westermann devre arasında kendisini kötü hissetti. Sağlık ekibimiz kendisine yardım etmeye çalıştı ama dönme şansı yoktu. Dürüst olmak gerekirse; Moskova'daki kötü maçtan sonra takımımın bugünkü reaksiyonundan çok memnunum. Bu bize bundan sonra nasıl oynamamız gerektiği konusunda da yol göstermeli. Oyuncularımı bu önemli galibiyet ve oynama şekilleri için tebrik ediyorum. Zor bir dönemde olduğumuzu biliyorum. Hepimiz bunu anlayabiliyoruz. Bunu bir kez daha tekrar edeceğim. Taraftarlarımızın bu süreçteki reaksiyonu bizim için çok özel. Hepimiz bunu her daim, her saniye aklımızda tutmalıyız. Çünkü hayatta inişler-çıkışlar her zaman yaşanabilir. Birlik olmalı, maç maç ilerlemeli ve karşılaşmaların her saniyesinde savaşmalıyız. Bugün ayrıca Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulumuzun birçok üyesiyle birlikte bugün buradaydı. Çok zor bir anımızda yanımızda olup bize destek oldular. Elbette Semih Özsoy'a da özellikle teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman bizimle. Bizi her zaman destekliyor. Takımımdaki herkes adına onlara teşekkür ediyorum. Çünkü onların desteği bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.