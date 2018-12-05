Zeljko Obradovic, Taraftara Sitem Etti: Salonun Ligde de Dolması Gerekiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-72 yenen Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.

"TARAFTARLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Obradovic, "Taraftarımızın durumu anlayıp takımımızı desteklemelerini istiyorum. Taraftarların desteği çok önemli. Senelerdir verdikleri desteği vermeleri gerekiyor. Şu an THY Avrupa Ligi'nde taraftar seyirci sıralamasında 9. sıradayız. Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil, ligde de dolması gerekiyor." dedi.