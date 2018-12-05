05 Aralık 2018, 00:07
»»

Zeljko Obradovic, Taraftara Sitem Etti: Salonun Ligde de Dolması Gerekiyor

Zeljko Obradovic, Taraftara Sitem Etti: Salonun Ligde de Dolması Gerekiyor

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Pınar Karşıyaka maçının ardından açıklamalarda bulundu. Obradovic, "Salonun ligde de dolması gerekiyor." dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-72 yenen Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.

"TARAFTARLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Obradovic, "Taraftarımızın durumu anlayıp takımımızı desteklemelerini istiyorum. Taraftarların desteği çok önemli. Senelerdir verdikleri desteği vermeleri gerekiyor. Şu an THY Avrupa Ligi'nde taraftar seyirci sıralamasında 9. sıradayız. Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil, ligde de dolması gerekiyor." dedi.

Pınar Karşıyaka,Fenerbahçe,Ivan Obradovic
05 Aralık 2018 Çarşamba 00:07



YORUMLAR (2)
BEYKOZLU: dolar 4.20 lerdeydı bu olaylar patlamadan once sımdı dolar 5.00 altına dusmuyor nedenı nedır sızce bence bu bır abd tukıye kumpası kırız var deyıp ulkedekı herseye zam yaptılar mılletın cebındekılerı almanın pesındeler bence basımızdakı kısılerle abd bu işi bılerek yapıyor her secım oncesı bole yapıp ındıırıme gıdıyolar artık mıllet bıktı sızın sıyasetınızden asgarı ucret 7000 bın tl olması lazım
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SERTAÇ: Shovmen
Yayından Kaldır
0 5
Cevap yaz