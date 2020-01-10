Haberler » Güncel » 'Zemheri', 15 Ocak'tan itibaren izleyiciyle buluşacak - Haber

'Zemheri', 15 Ocak'tan itibaren izleyiciyle buluşacak

'Aşk-ı Memnu'dan 'Fatmagül'ün Suçu Ne'ye ve 'Kara Sevda'ya Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarında imzası olan Hilal Saral, yepyeni güçlü bir hikayeyle geliyor.

10.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:22'Zemheri', 15 Ocak'tan itibaren izleyiciyle buluşacak

Yarattığı dünyalar ve anlattığı hikayelerle seyircide yıllardır pek çok duyguyu uyandıran yönetmen Hilal Saral, Ay Yapım'ın imzasını taşıyan 'Zemheri'ile ekran başındakileri aşk ve adalet temasının yoğun olduğu güçlü bir projeyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Üzerinden yıllar geçse bile hala izlenen, Türk dizi tarihinin ölümsüz dizilerinde yönetmen koltuğunda oturan Saral, önceki projelerinde olduğu gibi yine zengin bir oyuncu kadrosu aracılığıyla kurduğu dünyayı paylaşacak. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı 'Zemheri'nin izleyicilerle buluşmasına sadece günler kala usta yönetmen diziyi şu sözlerle anlattı: "Dizimizin cümlesi; aşk ve adalet, yolculuğu da yarım kalanlar yarım kaldıkları yerden bir gün mutlaka tamamlanırlar. Geçmişte çalıştığım ve de daha önce hiç çalışmadığım ama oyunculuklarını beğendiğim usta ve de genç isimlerden oluşan kalabalık bir kadroyla bir aradayım. Her projem gibi Zemheri için de güzel bir heyecan duyuyorum."

Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Zemheri', ilk bölümüyle 15 Ocak Çarşamba saat 20:00'da Show TV'de…


Hilal Saral, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:45  Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'nun ziyaretleri - Haber
17:45  Günün Özeti - Haber
17:44  Menemen Belediyesi kursiyerlerinden yeni yıl konseri - Haber
17:44  Bolu'nun 2019 yılı, kaçakçılık, asayiş ve trafik istatistikleri yayımlandı - Haber
17:39  Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:49:40