Şenol Güneş Maçı Değil, Osmanlı Stadının Zeminini Düşünüyor

Milli ara sonrası Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçını Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Osmanlı Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle bir hayli tedirgin oldu. Siyah-beyazlı teknik adamın, oyun kalitesinden daha çok sakatlık yaşanmaması için duacı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'a geldiği ilk senesinde de, yine bu statta oynanan bir maç sonrasında zeminin kötü olması nedeniyle sert bir şekilde isyan eden Güneş'in "Maalesef zemin konusunda yine sıkıntılı bir deplasmana gidiyoruz. Değişen hiçbir şey yok. İnşallah bir sakatlık yaşanmaz" diye konuştuğu öğrenildi.

"ROTASYON YAPIP ZEMİNLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kurmaylarıyla Ankaragücü maçı öncesi takımın son durumu hakkında da görüş alış verişinde bulunan deneyimli hocanın "Bazı oyuncularımız milli maçlar yorgunu. Babel sakat döndü. Hem mecburi rotasyon yapacağız hem de zeminle mücadele edeceğiz. Rakibimiz iyi oynayan bir ekip. İşimiz bu ortamda çok kolay değil ama kazanmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Saha bahanemiz olmamalı ama dikkatli oynamalıyız" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Güneş'in, futbolcular ile yaptığı toplantıda ise "Kazanmaktan başka çaremizin olmadığı bir maç oynayacağız. Camianın bizden yeni bir başlangıç beklentisi var. Bu beklentiyi boşa çıkarmamalıyız. Artık puan kaybetme durumumuz söz konusu bile olamaz. Bugün sahaya bu bilinçle çıkacağız" dediği bildirildi.

Öte yandan TFF temsilcilerinin bugün Osmanlı Stadı'nda inceleme yapacağı, çıkacak rapora göre maçın nerede oynanacağına karar verileceği öğrenildi.