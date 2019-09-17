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Zemin kattaki evde yangın çıktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı.

17.09.2019 11:47Zemin kattaki evde yangın çıktı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 4 numaralı apartmanın Uğur İnce'ye ait olan zemin katındaki dairede, bugün saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada evde bulunan İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evde büyük hasar oluştuğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cumhuriyet Caddesi, Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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