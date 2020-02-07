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Zen-G'nin Berlin macerası "iskender" karşınızda!

Rap müziğin sevilen ikilisi Tahribad-ı İsyan'ın kurucularından Zen-G, 2020 yılında yayınlayacağı ilk albümünde yer alacak şarkıları dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

07.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:04Zen-G'nin Berlin macerası

"Eyvallah" ve "Kıyak"ın ardından albümün ipuçlarından "İSKENDER" de şimdi müzik platformlarında yerini aldı.

Zen-G'nin 2020 yılı içerisinde yayınlamayı planladığı ilk solo albümünde yer alacak şarkılardan "İSKENDER"in sözleri kendisine, müziği ise Berkay Duman'a ait. Zen-G ve Berkay Duman'ın birlikte düzenlemesini yaptığı şarkı, iddialı sözleriyle dikkatleri çekecek.

Zen-G yeni şarkısı "İSKENDER"i; "Yemek kültürümüz üzerinden dünyada sınırsızlığı arzuladığım bir şarkı bu benim için. Dünya kocaman ve bunu paylaşamayan biz şanslı insanlar bir gün ait olduğumuz yerlerden ayrılmamız gerektiği söylenince ne tepki vereceğiz merak ediyorum." diyerek anlatıyor.

"Kimse doğacağı yere karar veremez. Doğum yerimizi kader belirler. Siz burada doğdunuz, ben orada doğdum. Bizi ayıran nedir? Bir sınır… Ve kader Tanrı'nın elidir." cümleleriyle açılan klip, 'in daha fazla göçmen alan Kreuzberg, Neukölln gibi semtlerinde çekildi. İki günde çekilen klibin yönetmenliğini Mirza Odabaşı üstlendi.

"İSKENDER" tüm müzik platformlarında ve Sony Music Türkiye YouTube kanalında dinleyicilerle buluştu.


İskender, Berlin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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