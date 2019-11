Zen Pırlanta'nın yeni marka yüzleri, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç

Pırlantalı mücevher markası Zen Pırlanta, hemen her kıt'ada beğeniyle takip edilen ünlü sanatçılar Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'i marka yüzü olarak duyurdu.



Yer aldıkları dizi ve filmlerle milyonların gönlüne taht kuran Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir marka için ilk kez bir araya geldi. Uzun soluklu proje, "İçimden Geldi" temalı reklam filmleri ile başladı. "İçimden Geldi" teması ile sadece özel anlarda değil, her an sevdiklerimize duygularımızı ifade edebileceğimiz ve bu anları ölümsüz kılacak en güzel armağanın Zen olduğu vurgulanıyor.



Serinin ilk filmi, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Başkan Yardımcısı Şükran Güzeliş'in ev sahipliğinde, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleşen özel bir davette gösterildi.



"Marka yüzlerimizi, müşterilerimizle birlikte belirledik"



Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, pırlantalı mücevher denince akla gelen ilk marka olduklarının ve bu alandaki öncü rollerini yurt dışına da taşıyarak Türkiye'yi gururla temsil ettiklerinin altını çizerek şunları dile getirdi:



"Zen Pırlanta olarak iletişime ve sürekliliğine önem veren bir markayız. Bugüne kadar ünlü bir isimle iş birliğimiz olmadı. Bu yolda ilerlemeye karar verdiğimizde, öncelikle mağazalarımız ve bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimizin önerilerini aldık. Böylelikle hem ülkemizde hem de yurt dışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçılarımız Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile çalışmaya karar verdik. Bağlılığın ve aşkın simgesi pırlantayı bu güzel çiftten daha iyi anlatacak biri olmadığını düşünüyorum. Kendileriyle güzel bir yolculuğa başladık; projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum."



"Milyonların sevdiği iki değerli sanatçıyla yolumuza devam ediyoruz"



Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükran Güzeliş konuşmasında, pırlantanın her kadının hayali olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Yıl dönümleri, sevgililer günü, yılbaşı gibi özel günlerde hatırlamak ve hatırlanmak çok önemli Bu özel günlerin dışında da hiç beklenmedik bir anda içten gelerek verilen bir hediye çok daha anlamlı ve değerli oluyor. İşte buradan yola çıkarak yeni reklam filmlerimizde "içinizden gelen her an Zen'siz Olmaz" diyoruz. Bu filmlerimizi sevgili Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ile birlikte sunmaktan çok mutluyuz. Çok güzel işlere imza attık, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."



Bergüzar Korel: "Bizi ve alışkanlıklarımızı anlatan bir reklam filminde olmaktan çok mutluyuz"



Bergüzar Korel de, eşi Halit Ergenç ile bir marka için ilk kez bir araya geldiklerini belirterek;



"Proje bize ulaştığında öncelikle Güzeliş Ailesi ile tanıştık, ofislerini, üretim bölümlerini gezdik, marka ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olduk. Uzun sohbetler ettik, samimiyetlerini ve aile sıcaklıklarını gördük. Senaryolar ise adeta bizi anlatıyordu, biz de özel günleri beklemeden içimizden geldiği anda hediye alırız. Ortaya çıkan filmler de markayı olduğu kadar bizi de yansıttığı için çok içimize sindi" dedi.



Halit Ergenç: "Sevgi, sadece özel günlerde değil, içinden gelen her anda ifade edilmeli"



Ünlü sanatçı Halit Ergenç de; markalarla yapılan işbirliklerinde, marka ve sanatçı uyumunun çok önemli olduğunu belirterek; "Sevginin sadece özel günlerde değil, içinizden gelen her anda ifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Zen Pırlanta'nın iletişim yolunun da bunun üzerine kurulmuş olması bizi proje ile bütünleştiren önemli bir nokta oldu" dedi.



Zen Pırlanta'nın Yeni Reklamlarının Teması: "İçimden Geldi"



Zen Pırlanta, özel günlerin yanı sıra, içinizden gelen her an kendinize ve sevdiklerinize bir Zen armağan edebileceğinizi ve Zen'in o anı ömür boyu unutulmaz kılacağını vurgulayan yeni reklam filmleri ile karşımıza çıkıyor.



Filmlerde oyunculukları ve doğal tavırlarıyla çok sevilen bir çift olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in samimi, sıcak anları konu ediliyor. "İçimden Geldi" temalı filmler, klasik pırlanta filmlerinden farklı tarzıyla dikkat çekiyor. - İSTANBUL

