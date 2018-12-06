Zen Sanat Akademi'den Resim Yarışması

Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Sayman'dan aldığımız bilgiye göre yarışma Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul düzeyinde iki kategoride yapılacak. Birinci Kategori, 5-8 yaş aralığı çocukları; ikinci kategori ise 9-13 yaş aralığındaki çocukları kapsıyor. Yarışmaya tema olarak genç yaşta Lenf Kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Efsun Savaşkan seçildi.

"Efsun'u Yaşatıyoruz" teması altında gerçekleştirilecek yarışmanın birinci kategorisindeki ödüller 1Casper Via L10 4.5g Tablet,1 Salcano Ng 750 20 Vb Bisiklet,1 FUJİ FİLM İNSTAX Mini 9 Kit Cob Fotoğraf Makinası ve 1. Yıllık Resim Kursu olarak belirlendi. İkinci kategori ödülleri ise 1 Huaweı Mate10 Lite 64GB Cep Telefonu,1 Salcano NG750 24HD14 24 Jant Hidrolik Fren Dağ Bisikleti,1 Canon Ixus 185 Dijital Kompak Fotoğraf Makinesive 1 Yıllık Güzel Sanatlar Lisesine hazırlık kursu olarakbelirlendi.

Sıra dışı bir yarışma olarak organize edilen yarışmaya katılan tüm eserler 3 Şubat 2018 Pazar günü açılışı yapılacak bir sergiyle sanatseverlerle buluşacak. Her katılımcıya katılım belgesinin verileceği ödül töreni 3 Şubat'ta 2019'da Ordu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Ödül töreninde katılımcı çocuklara, ailelerine ve sanatseverlere Kanser Hastalığı ve erken tanının önemi, beslenme alışkanlıklarımız vb. konularda Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince sunumlarında yapılması planlanıyor.

Yapacakları etkinliklerle yaşadığımız topluma katkı sunmayı, bireylerde farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Zen Sanat Akademi Kulüp Başkanı Neşet Sayman yıl boyu belli aralıklarla sürdüreceğimiz sanat ve kültür etkinlikleri ile insanımıza özellikle de çocuklarımıza katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Sayman, yarışmanın düzenlenmesinde kendilerinden katkılarını esirgemeyen başta Ordu Valisi Sayın Seddar YAVUZ olmak üzere Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına, Ada Onkoloji ve Radyo Terapi Merkezine ve katkılarını sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ettiğini de belirtti.