Zengo Filmi

Yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın üstlendiği komedi film
inin senaryosu aynı zamanda başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'na ait. Filmin diğer rollerinde ise Dilşah Demir ve Ece İrtem yer alıyorlar.Yönetmen:
Şahan GökbakarSenaryo:
Yasemin SakallıoğluOyuncular:
Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtemFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
ZengoYapımcı Firma:
ÇamaşırhaneYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
01.01.2070 Zengo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.