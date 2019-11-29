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Zengo Filmi

Zengo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zengo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

29.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:58Zengo Filmi
Yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın üstlendiği komedi film inin senaryosu aynı zamanda başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'na ait. Filmin diğer rollerinde ise Dilşah Demir ve Ece İrtem yer alıyorlar.


Yönetmen:Şahan Gökbakar
Senaryo:Yasemin Sakallıoğlu
Oyuncular:Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Zengo
Yapımcı Firma:Çamaşırhane
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar, Dilşah Demir, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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