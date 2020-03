"Zengo" filmine İzmir 'de özel gala

"Zengo" filmine İzmir 'de özel galaİZMİR - Yılın iddialı komedi filmlerinden biri olan "Zengo" için İzmir'de özel bir gala programı düzenlendi. Filmin oyuncuları Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol'a seyirciler büyük ilgi gösterdi. Yasemin Sakallıoğlu'nun yazdığı ve oynadığı, Şahan Gökbakar'ın yönettiği bir komedi filmi olan "Zengo" filmine İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde özel bir gala programı düzenlendi. Galaya filmin oyuncuları Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol da katıldı. Gala başlamadan alanı dolduran seyirciler, sahneye çıkan oyuncuları alkışlarla karşıladı. Seyircilerle eğlenceli bir söyleşi yapan oyuncular, daha sonra seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Filmin yazarı ve başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu, "Bugün İzmir'de çok güzel karşılandık. Bu özel günde kadınların eşleriyle birlikte burada olması bizi çok mutlu etti. Çok heyecanlıyız, seyircilerimizin de verdiği cesaretle daha da ilerliyoruz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi."İzmir'de olduğum için ayrıca heyecanlıyım"Filmde Menkıbe karakterini Ece İrtem ise şöyle konuştu: "Filmimiz şu an çok güzel gidiyor. Çok heyecanlıyız. İzmir'de olduğum için ayrıca heyecanlıyım; çünkü burada okudum, burada büyüdüm, ergenliğimi burada geçirdim. Seneler sonra buraya gelip filmimizi burada gösteriyor olmak benim için ayrıca bir gurur. Onun için çok mutluyum."Filmin oyuncularından Semih Varol da, "Ben grubun heyecandan en konuşamayanıyım. Burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize çok teşekkür ederim. Bize 'İyi ki İzmir'e gelmişiz' dedirttiler" ifadelerini kullandı."İzmir'de inanılmaz bir coşku vardı"Filmde Fazilet karakterini canlandıran oyuncu Dilşah Demir ise, "Semih bizi gerçekten bu turnelerde çok şaşırttı. Normalde ağzı çok iyi laf yapar. Her galamız çok güzeldi ama İzmir'de inanılmaz bir coşku vardı. Saatler öncesinde 'İşte geliyorlar' şeklinde konuşmalar yapılmış bizim için. Bugün filmimizi 3. kez izleyeceğiz, eğleniyoruz. Her seferinde farklı bir detay yakalıyoruz, bakalım bu sefer neler yakalayacağız, göreceğiz" diye konuştu.Söyleşinin ardından oyuncular, filmin gösterimi için sinema salonuna giderek seyirciyle birlikte filmi seyretti.

Kaynak: İHA