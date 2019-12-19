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Zenit: 81 - 84

SALON: ÜlkerHAKEMLER: Sreten Radovic, Jakub Zamojski, Mario MajkicFENERBAHÇE BEKO: Lauvergne 18, Kalinic 16, Sloukas 13, de Colo 9, Ali Muhammed 3, Williams 6, Datome 9, Melih Mahmutoğlu 5, Westermann, Ahmet Düverioğlu 2ZENİT: Ponitka 16, Pushkov 2, Iverson 9, Ayon 12, Albicy 12, Voronov...

19.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:32 Zenit: 81 - 84

SALON: Ülker

HAKEMLER: Sreten Radovic, Jakub Zamojski, Mario Majkic

FENERBAHÇE BEKO: Lauvergne 18, Kalinic 16, Sloukas 13, de Colo 9, Ali Muhammed 3, Williams 6, Datome 9, Melih Mahmutoğlu 5, Westermann, Ahmet Düverioğlu 2

ZENİT: Ponitka 16, Pushkov 2, Iverson 9, Ayon 12, Albicy 12, Voronov 11, Ponkrashov, Hollins 6, Abromaitis 10, Khvostov 6, Trushkin

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-60

THY Avrupa Ligi'nin 15'inci haftasında Fenerbahçe sahasında 'e 84-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Lauvergne oldu. Sarı-lacivertlilerde Lauvergne'nin 18, Kalinic'in 16, Sloukas'ın 13 ve de Colo 9 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe üst üste 3, toplamda ise 10'uncu mağlubiyetini alarak parkeden ayrıldı. Zenit ise 4'üncü galibiyetini elde etti. 



Jakub Zamojski, Ali Muhammed, Zenit, Beko, Spor

Kaynak: DHA

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