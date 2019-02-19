19 Şubat 2019, 20:17
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Zenit - Fenerbahçe Maçını Michael Oliver Yönetecek

Fenerbahçe'nin Avrupa Liginde Zenit ile karşılaşacağı maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 21 Şubat Perşembe günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, St. Petersburg Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett'in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

Futbol,Zenit,Fenerbahçe
Kaynak: AA


YORUMLAR (5)
BU HABERDEN SONRA TUR FENERBAHÇEYE HAYIRLI OLSUN . ÇÜNKÜ İNGİLİZLER RUSLARDAN NEFRET EDER . AYNI ŞEKİLDE RUSLARDA İNGİLİZLERDEN . TARİHTEN BERİ BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZARLAR .
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KSK Lİ MESUT: Ahanda, salatasaray ın oyunu bu. Malum ingiliz fransız kırması takım, türk takımı olan fenerbahçe üzerine oyun kuruyor. Malum sömürgeciler sonuçta...
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TEMEL: Fener için fark etmez her şekilde yeniliyor.
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  • FENERLI-1 : UNUTMA CINCONUN AVROPASA SON 25 OYUNA 2 QALIBIYYETI VAR AZERI LIQINDE SON SIRADA BULUNA ZIRE TAKIMININSA SON 4 AVROPA MACCINDA 2 QALIBIYYET HANKI DAHA IYI TAKIM SEN KARAR VER
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TARAFTAR: Fener Rusla oynuyo hakem ingiliz Galatasaray portekiz takimiyla oynadi hakem ispanyol Bunlar iyiye haberci degil bence Versene bizim maçlara da Azeri gardaşımizdan bi hakem Yok yok vermezler ama
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