Zenit-Fenerbahçe Maçında Eljif Elmas'ın Düşürülmesi Sonrası Sarı-Lacivertli Futbolcular Penaltı Bekledi

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetiyor.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Skrtel'in ortası sonrası ceza sahası içinde karambol oluştu. Hava topu mücadelesinde Eljif Elmas kendini bir anda yerde buldu. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.

"NET BİR PENALTI POZİSYONUYDU"

TRT Spor yorumcusu Alp Pehlivan, "Michael Oliver hadi penaltıyı görmedi diyelim. 5. hakem nasıl destek vermez anlamak mümkün değil. Net bir penaltı pozisyonuydu." yorumunda bulundu.