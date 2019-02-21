Zenit - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe
, deplasmanda Zenit
'in konuğu olacak. Yeni Zenit Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu
'ndan Michael Oliver
düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Simon Bennett üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
ZENİT: Lunev - Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Barrios, Hernani, Ozdoev, Azmoun, Driussi, Dzyuba
FENERBAHÇE: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali
, Jailson
, Mehmet Topal
, Eljif, Moses, Alper, Ayew
Fenerbahçe, Zenit, Spor
Kaynak: DHA