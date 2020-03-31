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Zenit'in Korner Vuruşlarında Bulduğu En Güzel 5 Gol

Zenit St Petersburg'un, korner vuruşları sonucunda bulduğu en güzel goller karşınızda! Yerokhin, Zhirkov ve Ivanoviç'in ağların tozunu aldığı en iyi vuruşları ekranlarınıza geliyor..

31.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:32
Zenit St Petersburg 'un, korner vuruşları sonucunda bulduğu en güzel goller karşınızda! Yerokhin, Zhirkov ve Ivanoviç'in ağların tozunu aldığı en iyi vuruşları ekranlarınıza geliyor.. Zenit’in Korner Vuruşlarında Bulduğu En Güzel 5 Gol

Kaynak: Dugout



Etiketler: Petersburg, Zenit, Spor
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