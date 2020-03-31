Zenit'in Korner Vuruşlarında Bulduğu En Güzel 5 Gol
Zenit St Petersburg'un, korner vuruşları sonucunda bulduğu en güzel goller karşınızda! Yerokhin, Zhirkov ve Ivanoviç'in ağların tozunu aldığı en iyi vuruşları ekranlarınıza geliyor..
31.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:32
Zenit St Petersburg 'un, korner vuruşları sonucunda bulduğu en güzel goller karşınızda! Yerokhin, Zhirkov ve Ivanoviç'in ağların tozunu aldığı en iyi vuruşları ekranlarınıza geliyor..
Kaynak: Dugout
Etiketler: Petersburg, Zenit, Spor