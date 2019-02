Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Tolgay ile Yaşadığımız Pozisyonda Hile Yaptım

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. İlk maçta Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus ekibine 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

"MAÇTAN SONRA TOLGAY İLE EL SIKIŞTIK"

Maç sonrası konuşan Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, "Artem Dzyuba, Martin Skrtel'i kendini çekerek kanada açıldı ve böylece Serdar Azmoun oluşan açıkta daha rahat hareket edebildi. Skor maç boyunca başa baştı ve durum her an değişebilirdi. Bu nedenle maçtaki her an kırılma noktasıydı. Tolgay ile yaşadığımız pozisyonda futbol hilesi yaptım. Hakemin sarı kart göstereceğinden emin olmam gerekiyordu. Maçtan sonra el sıkıştık. Bu bir oyun, fazlası değil." dedi.