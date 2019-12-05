Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçalın faydaları neye iyi gelir?

Zerdeçalın faydaları nelerdir ve zerdeçalın faydaları neye iyi gelir gibi konularda araştırma yapanlar zerdeçalın hangi hastalıklara iyi geldiğini ve zerdeçalın kullanımının nasıl olduğu gibi konuları da merak ediyor. Uzman görüşleri ile zerdeçal faydalarını derledik ve zerdeçalın faydaların konusunda bir rehber hazırladık. İşte zerdeçalın faydaları ve zerdeçalın kullanım şekli.

ZERDEÇALIN FAYDALARI/ KANSER TEDAVİSİNDE ZERDEÇAL MUCİZESİ

Türkiye'de özellikle kanser hastalarının tedavisinde kemoterapiyle birlikte, tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak zerdeçal kullanılıyor.

Zerdeçal'ın kanserin oluşumunu engellediğini, hem yayılmasının hem de büyümesinin önüne geçtiğinin söyleyen Medicana Hastaneler Grubu Onkoloji Koordinatörü Doç.Dr. Mutlu Demiray, "En önemlisi de kanserde kemoterapi ilaçlarının etkilerini kat be kat artırıyor" diye konuşuyor.

Zerdeçal yani Curcumin'in kullanımıyla kanser arasında direkt ilişki tarif edildikten sonra bilim dünyasının dikkatini çektiğini söyleyen Mutlu Demiray, şu anda bu bitkiyle ilgili literatürde 7 bine yakın yayın olduğunu bunların 3 bin kadarının da kanserle alakalı olduğunu anlatıyor.

Zerdeçal nasıl kullanılmalı?

Zerdeçalın kemoterapinin etkinliğini artırırken aynı zamanda yan etkilerini de azalttığını söyleyen Demiray, kendi hastalarında bu bitkiyi nasıl kullandığını ise şöyle anlatıyor:

"Curcumindeki en önemli sorun ağızdan aldığınızda kana geçişinin çok az olması. Bu nedenle özel curcuminler geliştirildi. Bunlar standart curcuminlere oranla yaklaşık 30-50 kat daha fazla kana geçebilmekte. Bu ürünlerin kullanımı tedavi başarısını arttırmakta. Her yemeğinize her salataya da atabilirsiniz. Özellikle yemek yaparken yağın pişmesi esnasında zerdeçalı karabiberle birlikte kullanırsanız daha iyi kana geçmesini sağlarsınız. Yani Hintliler gibi kullanın. Tabi ki en güzel yöntem damardan uygulamak."

Safra kesesinde taş olanlar dikkat!

Alzheimerdan, sedefe kadar pek çok hastalıkta yararı görülen zerdeçalın özellikle eklem

ağrılarında, göz iltihaplarında çok önemli yararları olduğunu söyleyen Demiray bir de uyarı yapıyor; "Safra kesesinde taş olan hastaların bu baharatı kullanırken dikkatli olmalı."

Zerdeçal

ZERDEÇALIN FAYDALARI/ 1 Yıl Boyunca Zerdeçal Suyu İçmenin Faydaları

Zerdeçal suyu düzenli olarak vücudumuza girdiğinde antiviral özellik gösteriyor. Bu durum sonucunda da hastalıkların neden olduğu virüslerin vücudumuza girmesini engelliyor. 1 yıl boyunca düzenli olrak tüketilen zerdeçal suyu, nerdeyse tüm hastalıkların vücudumuza girmesine engel oluyor. Özellikle kış aylarında salgın hastalıklara karşı elinizden zerdeçal suyunu eksik etmeyerek hastalıklara yakalanma şansını en aza indirebilirsiniz.

Her gün bir bardak tüketilen zerdeçal suyu bağırsak florasını düzenleyerek sindirim sisteminizin hızlı ve düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

Zerdeçal suyunun en önemli özellikleri arasında kansere karşı kalkan görevi görmesi yer alıyor. Alternatif tıp uzmanları, 1 yıl boyunca düzenli olarak tüketilen zerdeçal suyunun kansere karşı kalklan görevi gördüğünü belirtiyorlar. Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin maddesi antikanserojen özellik gösteriyor, bu sayede de vücuttaki kanserli hücrelerin yayılmasını ve büyüyüp gelişmesine engel olduğu biliniyor.

Vücudumuzun en önemli organı olan kalbi zerdeçal suyu içecekte koruyabilmeniz mümkün olabiliyor. Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkimin maddesi kalbe giden damarları temizlemeye yardımcı oluyor. Damarlarda meydana gelen tıkanıklığın önüne geçerek, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Kurkimin adlı madde zerdeçalın eklem ağrıları üzerinde de etkisini gösteriyor. Vücutta biriken iltihabı azaltan kurkimin maddesi, eklem ve romatizmal ağrıların git gide azalmasına yardımcı oluyor.

ZERDEÇALIN FAYDALARI/ ZERDEÇAL DEPRESYON VE OBEZİTE DÜŞMANI

Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Dünya Homeopati Örgütü Avrasya Temsilcisi Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Homeopat, ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, zerdeçalın, anavatanının Hindistan olduğunu belirterek, "Asya ülkelerinde neredeyse bütün yemeklerde kullanılan bir bitki köküdür. Etken maddesi 'curcumin'dir. Curcumin, vücudu kansere karşı korur, metabolizmayı hızlandırır ve yağların yakılmasını sağlar. Hazmı kolaylaştırarak, kilo vermeye yardımcı olur" diye konuştu.

"KARACİĞERİ TEMİZLİYOR, ALZHEIMER'DAN KORUYOR"

Zerdeçalın birçok hastalığa büyük faydası olduğunu belirten Dr. Özcan, "Yapılan araştırmalara göre Asya ülkelerinde özellikle Hindistan'da Alzheimer ve karaciğer kaynaklı kanserlere az rastlanmış çalışmalar sonucunda nedeninin zerdeçal olduğu öğrenilmiş. Zerdeçal karaciğeri temizler, Alzheimer'dan özellikle de kanserden korur. Curcumin metabolizmayı hızlandırıyor, zerdeçal bütün faydalarını ondan alır" dedi.

DEPRESYONA GİRMEDEN KİLO VERDİRİYOR

Zerdeçalın mucizevi bir bitki olduğunu söyleyen Dr. Özcan, "2014 yılında Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Aşırı kilo problemi olan hastalar zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu serotonin var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz. Çünkü zerdeçal depresyon rahatsızlıklarında da takviye ilaç olarak da kullanılıyor. Mutluluk veriyor, mucizevi bir bitki. Depresyona girmeden, mutlu bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Zerdeçal

KİLO VERMEK İÇİN 3 HAFTA KULLANIN

Zerdeçalı ilaç olarak en fazla 2 ay, kilo vermek içinse 3 hafta kullanmak gerektiğini belirten Dr. Özcan, "Zerdeçal çiğ olarak da tüketilebilir ama pişmiş halde tüketilirse emilimi daha çok olur. Zerdeçalın yanında emilimini artıracak bazı baharatlar var karabiber,zencefil gibi bunlarla birlikte yemeklere katılırsa emilimi yüzde yüze kadar ulaşır" dedi.

KİLO VERDİREN ZERDEÇAL TARİFİ

Kilo vermeye ve rahat uyumaya yardımcı olacak tarif de veren Dr. Özcan, "Zayıflamak isteyenler 3 hafta boyunca her akşam 200 gram süzme köy yoğurduna bir çay kaşığı zencefil, tarçın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave edip, karıştırarak 5 dakika beklettikten sonra tüketsinler. Bu karışım ertesi gün tokluk hissi verir, metabolizmayı hızlandırır ve rahat uyumaya yardımcı olur. Yani uyurken de zayıflamaya devam edersiniz" diye konuştu.

"GÜNDE BİR TATLI KAŞIĞI TÜKETİN, FAZLASI TANSİYON YÜKSELTİR"

Zerdeçalın günlük kullanımının 1 tatlı kaşığı kadar olması gerektiğini dile getiren Dr. Özcan, "Bunu üçe bölmemiz gerekiyor, yani sabah, öğlen ve akşam bir çay kaşığı oranında tüketmeliyiz. Direk zerdeçalı ağzımıza da atabiliriz buruk bir tadı vardır ama asıl faydası oradan gelir. Curcumin çok kıymetli, hem rengini, hem tadını kazandırıyor. Tencere yemeklerine bir çay kaşığı zerdeçal koymak lazım, daha fazla değil. Fazla kullanılırsa tansiyon yükseltir, mideye rahatsızlık verebilir. Hamileler de aşırı tüketimden kaçınmalıdır. Günde 3 öğün zerdeçal kullanılacaksa üzerine çok sıcak bitki çayı içilirse zencefil, rezene çayı gibi o da emilimini artırır" ifadelerini kullandı.

ZERDEÇALIN FAYDALARI/ SPORCULARDA KAS AĞRILARININ ÇÖZÜM

Zerdeçalın inflamasyonu önleyici, antiinflamatuar özelliği, ağrı azaltma ve dindirme özelliği,batı tıbbında da tedavi olarak kullanılmaktadır.Sindirim ve karaciğer rahatsızlıkları, deri enfeksiyonları ve tahrişleri, artirit tedavisinde, kemik hastalıklarında kullanılmakta olan zerdeçalı bol bol tüketmeniz ve ağrılara iyi geleceğini bilmeniz gerekmektedir.

Bitki uzmanlarının hazımsızlık ve ishalin yanı sıra Crohn ve ülseratifkolitis gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları için tavsiye ettikleri zerdeçalı, bizlerde artrit ve osteoartritte, ağrı tedavilerinde kanıtlanmış etkisinde dolayı kullanıyoruz.

Tedavi Amaçlı Kullanımı

Enflamatuar bağırsak hastalığı

Eklem iltihabı

Zerdeçal

SPORCULAR KAS AĞRILARINIZI ZERDEÇALLA AZALTILABİLİYOR

Şimdi sporcular bu bölüm sizler için geliyor, ekstrem spor yapanlar, farklı kas gruplarını çalıştıranlar, spor sonrası kasları ağrıyanlar, sürekli sakatlananlar spor sonrası ağrıyı azaltmak mümkün.

Peki nasıl?

Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Japonya da son yapılan ağrı tedavisiçalışmalarının sonuçlarına baktığımızda özellikle sporcularda egzersiz sonrası kaslarda gördüğümüz ağrıları, egzersiz sonrasında alacağınız curcumin yani zerdeçal ekstralarıyla uzun dönemde azaltıp geçirebilmeniz mümkün.

Spor sonrası alacağınız zerdeçal takviyesi;

Sakatlanmalara neden olabilen kaslardaki ağrıların sebeplerinden biri olan kreatinkinaz (CK) miktarlarının dengede kalmasını sağlayıp, ağrıları, inflamasyonları, iltihaplanmaları azaltıp, sakatlanma riskinizi azaltır.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLMELİ?

Zerdeçalı taze tüketmek gerekir. Kurutulmuş veya toz formundaki zerdeçal işlenme sürecinde bazı besleyici özelliklerini kaybederler. Taze zerdeçalın içeriğindeki uçucu yağ işlenme sırasında kaybolur. Bu yağ kürküminin emilimini kolaylaştırdığı için önemli bir yere sahiptir. Zerdeçalın toz halinde uzun süre bekletilmesi kürküminin etkisinin azalmasına yol açar. Ayrıca toz halinde zerdeçal almakta renklendirici ve dolgu maddeleri koyulabildiği için risk vardır.

Zerdeçalı karabiber ile tüketmek kana karışmasını hızlandırır. Ayrıca yağlı yemeklerle birlikte tüketmek emilimi arttırır.

Anti – inflamatuar özelliği vardır

Zerdeçalın içeriğinde bulunan kürkümin çok kuvvetli bir anti-inflamatuardır.Kronik inflamasyonun kalp rahatsızlıkları, Alzheimer's ve kanser gibi birçok hastalıkta rolü vardır. Bu nedenle inflamasyonla savaşmaya yardımcı olabilecek her şey bu hastalıkların önlenmesinde ve hatta tedavi edilmesinde potansiyel bir öneme sahiptir. Araştırmalar sonucu kürküminin anti-inflamatuar etkisinin bazı ilaçlardan daha fazla olduğu kanıtlanmıştır.

Antioksidan özelliği vardır

Kürküminin güçlü antioksidan etkileri vardır. Serbest radikalleri kendi başına etkisizleştirir, ardından vücudun antioksidan enzimlerini uyararak üretimi teşvik eder. Böylece yaşlanmayı yavaşlatır ve birçok hastalığı önler.

Beyin aktivitesini arttırır

Kürkümin beyindeki depresyon ve Alzheimer'dan sorumlu BDNF hormonunu düzenler. Bu da beyin nöronlarının büyümesini arttırır ve yaşla gelişen beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir

Zerdaçalın kalp hastalığıda rol oynadığı bilinen bazı faktörler üzerinde yararlı etkileri vardır. Damarları güçlendirir ve antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri kalbi rahatlatmaya yardımcı olur.

Kanseri önler hatta iyileştirebilir

Zerdeçal kanser hücrelerinin ve tümörlerin büyümesini azaltabilir. Zerdeçal tüketmek özellikle sindirim sisteminde oluşan kanserleri önlemede çok efektiftir.

Alzheimer's hastalığına iyi gelir

Alzheimer's hastalığı yaşlılığa bağlı görülen hastalıkların en yaygın olanıdır ve demans hastalığının da önde gelen sebeplerinden biridir. Bu hastalığın maalesef bilinen bir tedavisi yoktur o yüzden yakalanmamak için önlem almak çok önemli. Zerdaçalın içeriğindeki kürküminin antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri Alzheimer's hastalığına karşı güçlü bir bariyer oluşturur.

Eklem iltihabına iyi gelir

Eklem iltihabı ülkemizde çok yaygın bir hastalıktır. Kürküminin güçlü bir anti-inflamatuar olduğu göz önüne alındığında eklem iltihaplarına yardımcı olduğu şaşırtıcı değildir.

Depresyonu tedavi edebilir

Zerdeçal beyindeki dopamin ve serotonin düzeylerini dengeleyerek depresyon karşı savaşır. Yapılan araştırmalara göre kürkümin depresyonu hafifletmekte doktorların en sık yazdığı kadar etkili.

ZERDEÇALIN FAYDALARI/ KANSER TEDAVİSİNDE ZERDEÇALLI İLAÇ ÇALIŞMASI

Demiray, kanser tedavisinde zerdeçalın etkisine işaret ederek:

"Bunun ilacı zerdeçal. Kansere 'curcumin' verirseniz, bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Kanser hastalarında bu protein olduğunu gösterdik. Bununla birlikte bu denli yöntemlerle başka mutasyon olduğunu gösterdik. Zerdeçal ile bir akıllı ilacı birlikte kullandığımızda o tümörü tedavi edebildik. Ama tek başına akıllı ilaç tedavi etmiyordu. Ne zaman zerdeçalla bir araya getirdik o zaman başarılı olabiliyorsunuz. Zerdeçalın özündeki 'curcumin' maddesi kana geçmiyor, yağda çözülüyor. Direkt bunu damara vererek veya kana geçecek formülasyonu yapabilirseniz, zerdeçal kanserde çok işe yarayacak. Bunu yaptık ve gösterdik. Ama bir basamak ötesine geçmek lazım. Sadece tümörde biriktirecek yöntemlerimiz var. Nano formülasyonlarımız var. Şimdi yeni bir ekip topladık. Milli ilaç politikasının bir parçası olarak yetişmiş olan teknologlarımızla birlikte zerdeçalı direkt tümöre gönderecek metodu patentleyeceğiz. Zaten mevcut patentli bir formülümüz var. İkinci bir formülasyonla insanlığın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bu alanda çok başarılı olabiliriz."

ZERDEÇALIN MUCİZECİ FAYDALARI

Bu bitkinin bir çay kaşığı kadarı bile hafızayı güçlendirmeye yetiyor. Tayvan'da yapılan araştırma, kahvaltıda bir gram zerdeçal tüketmenin diyabetin ilk evresinde ve bilişsel becerilerinde azalma riski bulunan kişilerinhafızasını güçlendirdiğini gösterdi. Diyabet teşhisi koyulan 60 yaşın üzerinde kadın ve erkeklerin katıldığı araştırmada, bilim adamları zerdeçalın hafızaya etkisini araştırdı. Katılımcılar kahvaltıdan önce ve saatler sonra hafıza testine tabi tutuldu. Kahvaltıda bir gram zerdeçal tüketen katılımcılar testlerde daha başarılı oldu.

Malzemeler: 4-5 yemek kaşığı yağsız yoğurt, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı zerdeçaltozu, 1 çay kaşığı zencefil tozu. 4-5 yemek kaşığı yağsız yoğurdu bir kaseye koyuyoruz ve içine malzemelerin tamamını ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu yoğurt kürünü sabah, öğlen ve akşam yemeklerden 1-2 saat önce aç karnına tüketiyoruz.

Hindistan'da günde en az 1 çay kaşığı zerdeçal kullanılmaktadır. Bu nedenle, Hintlilerde akciğer, meme, böbrek kanserleri daha az görülmektedir. Amansız bir hastalık olarak görülen kanserin doğal yollar ile tedavi edilmesi aşamasında ilk akla gelen zerdeçaldır. Kanserli hücreler ile mücadele ederek hücre yenilenmesini hızlı bir şekilde destekleyen zerdeçal prostat kanseri, kolon kanseri, meme kanseri gibi ülkemizde de sık sık görülmekte olan kanser türleri ile mücadele edilmesini sağlayan en etkili ve en doğal yöntemlerden birisidir.

Zerdeçal, anti enflamatuar özellikleri yardımıyşa osteoarterit ve romatoid arteritsorunlarını giderebilir. Buna ek olarak, zerdeçalin antioksidan özelliğ hücrelere zarar veren serbest radikalleri yok eder. Bunun yanında hafig eklem ağrılarına, romatizma ağrılarına ve iltihaplara iyi gelir, ağrıları giderebilir.

Araştırmalar gıda olarak zerdeçalin kolesterol seviyedini dengelediğini ortaya koymuştur.

Vücudun bağışıklık sistemini uyaran yardımcı lipopolisakarit olarak bilinen bir madde içerir. Bu madde bakterilere, iltihap ve serbest radikallere karşı etklidir.. Eğer bir soğuk, öksürük veya grip sorununuz var ise ılık bir bardak süte bir çay kaşığı zerdeçal tozu karıştırın ve için. Bu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Safra kesesine inanılmaz faydaları vardır, şişkinlik ve gaz sorunlarını giderebilir. Çiğ bir şekilde zerdeçal tüketimi sindirim sistemi sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Zerdeçal

ANTİENFLAMATUAR

Zerdeçalın mucizevi faydaları Enflamasyon, vücuttaki canlı dokunun mikrop ve toksinlere verdiği reaksiyondur. İltihap ya da yangı olarak da geçer. Kronik enflamasyonun kanser gibi pek çok hastalığın gelişimine yol açtığı biliniyor.

Araştırmalara göre, zerdeçal, bitki dünyasındaki en güçlü enflamasyon önleyici etkiye sahip. Zerdeçalı oluşturan ana maddelerden biri olan Curcumin, enflamasyonla savaşta bazı reçeteli ilaçlar kadar etkili.

SİNDİRİME FAYDALI

Zerdeçalın mucizevi faydaları Zerdeçalın aktif maddesi Curcumin, safra kesesinin safra üretimini arttırarak sindirimi rahatlatır. Yakın zaman önce, Almanya'da yiyecek ve ilaçları denetleyen komisyon, zerdeçalın sindirim problemleri için kullanılmasını onaylamış.

Sonuçları 2013 yılında Amerika'da yayınlanan başka bir araştırma da, zerdeçalın sindirim sistemi ve karaciğer hastalıklarının tedavisi için ümit verici olduğunu tespit etmiş.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Zerdeçalın mucizevi faydaları Zerdeçal kansere karşı en etkili maddelerden biri. Vücutta kanser oluşumunu engellediğini, gelişimini ve yayılmasını engellediğini, hatta bazı kanser türlerinin tedavisinde kemoterapi ilaçları kadar etkili olduğunu gösteren araştırmalar var.

KALP DOSTU

Zerdeçalın mucizevi faydaları Zerdeçalın LDL, ya da kötü kolesterolü düşürdüğü, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığını önlediği tespit edilmiş.

DİYABETE KARŞI ETKİLİ

Zerdeçalın mucizevi faydaları Zerdeçalın diyabet tedavisinde etkisini konu alan bir araştırma 2009 yılında Biochemistry and Biophysical dergisi tarafından yayınlandı. Bu araştırmada zerdeçalın aktif maddesi Curcumin'in diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaçtan 500 kat daha etkili olduğu tespit edildi.

KİREÇLENMEYE KARŞI ETKİLİ

Zerdeçalın mucizevi faydaları Geleneksel Çin tıbbı ve Hint kökenli Ayurveda, kireçlenme tedavisinde zerdeçal kullanmış. 2012 yılında Amerika'da yapılan bir araştırma zerdeçalın romatizmal eklem iltihabını tedavide ilaçlardan daha etkili olduğunu tespit etmiş.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Zerdeçalın mucizevi faydaları Zerdeçal üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarını ve birçok kültürde binlerce yıldır kullanımını göz önünde bulundurursak ilaç niyetine tüketilebilecek baharatlardan biri.

ZERDEÇALIN FAYDALARI/ ZERDEÇAL ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMA

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhami Gülçin 'Bilhassa çocuklara yönelik uygulamalarda özellikle sabah ve akşam yatarken bir bardak süte bir şeker kaşığı zerdeçal katıp çocuklara içirmek; hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirir hem de olası hastalıklara karşı koruma ve direnç kazandırır. Kolon kanseri başta olmak üzere her türlü kanser hastalıklarına, diyabet ve enfeksiyon hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Kışları her türlü hastalığa tedbir alıyoruz ama sonbahardan kışa doğru geçiş mevsiminde yeterince önlem alamıyoruz ya da güzel havaya güveniyoruz, dolayısıyla kış dönemlerinde enfeksiyon hastalıklarına çok daha sık yakalanıyoruz. Bunun için özellikle geçiş mevsimlerinde, enfeksiyon hastalıklarına karşı zerdeçal kullanılmalıdır.' dedi.

Zerdeçalın günlük hayatta kullanımı

Zerdeçalın, Türkiye'de yetiştiğinin bilinmediğini, Ortadoğu'da ise çok yaygın bir yetişme alanına sahip olduğunu ifade eden Gülçin, diğer baharatlarda olduğu gibi günümüzde Türkiye'de hemen hemen bütün aktarlarda bol miktarda bulunduğunu kaydetti.

Zerdeçalın, salatalarda, pilavlarda taze olarak, kurusunun da baharat olarak kullanılabileceğini anlatan Gülçin, 'Zerdeçalın anayurdu Hindistan olarak bilinmektedir ancak günümüzde diğer baharatlar gibi tüm aktarlarda kolayca bulmak mümkündür. Her türlü kanser hastalıkları, diyabet, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere 100'den fazla hastalığa iyi gelen zerdeçalın Türkiye'de kullanım alanının yaygınlaşması gerekiyor' dedi.