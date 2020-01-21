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Zernek Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

21.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:32Zernek Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
VAN'ın ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kafes balıkçılığının da yapıldığı baraj gölündeki kafesler ve tekneler, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu 'da, karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor.

Van- Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar ilçesinde bulunan 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi de aşırı soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu. Kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölündeki kafesler ve tekneler yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesinin içinde kaldı.

ÇILARIN UĞRAK YERİ OLDU

Yüzeyi tamamen buz tutan baraj gölüne gelen doğa fotoğrafçıları, bol bol fotoğraf çekip, o anları ölümsüzleştirdi. Doğa Fotoğrafçısı Şahin Aslan, "Kışın çetin geçtiği Zernek Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tutmuş durumda. Burası 50 bin metrekare alan üzerinde bir yer. Baraj aynı zamanda bölgedeki balıkçılar için de geçim kaydağı. Burada yılda bin ton balık üretimi yapılıyor. Üretilen balıklar Van merkez ve çevre 5 kente satılıyor. Burası kış mevsimi ile birlikte seyrine duyum olmayan bir manzara da sunuyor" dedi.


- Van

Doğu Anadolu Bölgesi, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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