Zerrin Karademir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA ILGIN belediye başkan adayı olan Zerrin Karademir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA ILGIN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Zerrin Karademir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA ILGIN adayı Zerrin Karademir kimdir? BTP KONYA ILGIN adayı Zerrin Karademir yüzde kaç oy aldı?

Zerrin Karademir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA ILGIN belediye başkan adayı olarak gösterilen Zerrin Karademir ILGIN ilçesinde % 1,88 oranında oy almıştır. ILGIN ilçesinde % 1,88 oranında oy olan Zerrin Karademir adlı BTP adayı toplamda 642 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA ILGIN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.