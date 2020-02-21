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Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı

Şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz hafta nikahından 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlanan eşi Murat Akıncı'dan boşandı. Aldığı haberle bir takım sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, kötü günleri geride bıraktı ve Akıncı ile yeniden ilişkiye başladı ve üçüncü şahısların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

21.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:54

Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer'in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Peş peşe gelen ihbarlara sessiz kalamayan Özer ise nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Başına gelenlerden dolayı hastanelik olan Zerrin Özer, kendisine zor günler yaşatan Murat Akıncı ile geçtiğimiz hafta boşandı.Ancak Özer, son verdiği kararla herkesi şaşkına çevirdi.

EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

36 saatlik eşinin dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendiğinde boşanma kararı alan Zerrin Özer'in çekişmeli olarak devam eden boşanma davası geçtiğimiz hafta noktalandı. Çift, son görülen duruşmada boşandı.

"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ, ONA DEĞER VERİYORUM"

Önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülenen Zerrin Özer, programda fenalaştığını ve tansiyonu düştüğü için kendini iyi hissetmediğini söyledi. Uçankuş muhabirine özel hayatından bahseden sanatçı, şu açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi: "Ben hala Murat'la görüşüyorum. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat'la geçirdim o yüzden görüşmeye devam ediyorum."

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Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı

Murat Akıncı, Zerrin Özer, Magazin


HABER YORUMLARI (19)
GERCEK:ŞAKAMI BU fosl ile evlenmek adlı filim
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HERO:sevmek onurlu, fazla ısrar hastalıktır.
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MEMET33:YAŞ KEMALE ERMİŞ TABİİ Kİ YEDİĞİNİ İNKAR EDEMEZ VE BİR DAHA DA BULUP BULMAYACAĞI MEÇHULKEN.
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AVNİ:ZERRİN EVLENELİM?
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DJ BORİS BREJCHA:O ZAMAN TVLERE ÇIKIP ZIRLAMA
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YAVUZ50:Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanı.
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YAVUZ50:slm hoş gelişen meloş, benden iyi haber, sende naber şekerim
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YAVUZ50:meraba şekerim, hoş geliverdin meloş. senden naber kıss
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MELİS:Meraba tatlım naber
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ECE:demek her şeye razı ne diiyelim mutlu olsun inşallah
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