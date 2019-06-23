Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Zerrin Özer 'in birçok kadından para alarak dolandırıcı olduğu söylenen eşi Murat Akıncı 'nın, şarkıcıdan da para aldığı iddia edilmişti. Özer, bu haberden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ardından 36 saat önce evlendiği Murat Akıncı'dan boşanma kararı almıştı.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Zerrin Özer'in fenalaşmasından sonra eşi Murat Akıncı da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu düşen ve Sarıyer 'deki bir hastaneye götürülen Akıncı'nın hasta yatağından görüntüsü ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz hafta bir süredir birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Düğün görüntülerinin ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan birçok kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu, kendilerinden yüklü miktarlarda para aldığını iddia etti. Özer'in menajeri ise yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yaparak Özer'in boşanacağını söyledi.