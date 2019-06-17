Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Türk pop müziğine damga vuran isimlerden olan 61 yaşındaki Zerrin Özer, geride bıraktığımız akşam 34 yaşındaki Murat Akınca adlı sevgilisiyle evlendi. Çiftin nikah törenine ünlü isimlerde katıldı.

VİLLA BAHÇESİNDE EĞLENCE

Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde yakın arkadaş ve akrabalarının katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı düğünde çifti Şehrazat, Ahmet San, Seda Akay, Kemal Aslan, Suadiye ve Özgür Aras da yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı.

"SEVGİLİM BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR"

Zerrin Özer geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında "Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız" açıklamasını yapmıştı.