17.06.2019 07:45
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Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, dün kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi. 100 kişinin katıldığı nikah töreni Özer'in villasının bahçesinde düzenlendi.

Türk pop müziğine damga vuran isimlerden olan 61 yaşındaki Zerrin Özer, geride bıraktığımız akşam 34 yaşındaki Murat Akınca adlı sevgilisiyle evlendi. Çiftin nikah törenine ünlü isimlerde katıldı.

VİLLA BAHÇESİNDE EĞLENCE

Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde yakın arkadaş ve akrabalarının katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı düğünde çifti Şehrazat, Ahmet San, Seda Akay, Kemal Aslan, Suadiye ve Özgür Aras da yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı.

"SEVGİLİM BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR"

Zerrin Özer geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında "Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız" açıklamasını yapmıştı.

Murat Akınca ile evlenen Zerrin Özer kimdir?

Zerrin Özer, Magazin

YORUMLAR (22)
BENİM ADİM CELİL:ikisinin midesine ne diyeyim ! midesizer !
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ASLI:PARAN VARSA GENÇDEN ŞAŞMAYACAKSIN.
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AKYAZILI:ALLAH Mesut etsin.
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CİNALİNİN KUMARBAZ OĞLU:zerrin hanıma yakışmadı, boş zamanlarımda singapurda kumar oynayan birisiyim, böyle kumar görmedim
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XXXXXXXXXX:kadın işi biliyor. . .
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