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Zerrin Tekindor'u hiç böyle görmediniz

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım'ın bu sezon merakla beklenen dizisi 'Zemheri'nin kadrosunda yer alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, bu kez seyirciyi şaşırtacak…

06.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:09 Zerrin Tekindor'u hiç böyle görmediniz

Yönetmen koltuğunda 'Aşk-ı Memnu', ve 'Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'de yer alan başarılı, usta oyuncu Zerrin Tekindor, canlandıracağı 'Aliye' karakteriyle seyirciyi etkileyecek.

Son yıllarda canlandırdığı zengin kadın rollerinin aksine Tekindor, bu kez evlere temizliğe giderek parasını kazanan, gecekonduda yaşayan birini canlandıracak. Televizyonda canlandırdığı karakterlerden farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan Tekindor'un rolü şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan, izleyiciye adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulatacak 'Zemheri' yakında Show TV'de başlayacak.


Zerrin Tekindor, Sema Ergenekon, TV, Güncel

Kaynak: Bültenler

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